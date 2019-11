Y se fueron los Reyes

La Habana, Cuba. – Pudiera resultar manido y hasta cursi, pero el calificativo de histórico es el que con más precisión describe la visita a Cuba que acaban de concluir los Reyes de España.

Felpe Sexto y Letizia dos personas acostumbradas al comedimiento real y diplomático, pasearon relajados por La Habana, asistieron a múltiples lugares y sobre todo dejaron una sensación de sintonía con el país. Claro que esa inédita visita de Estado levantó ronchas en la más rancia derecha española, esa que añora el regreso del Kamasutra Político para colar otra Posición Común como la del infame Aznar.

Pero más allá del pataleo del Partido Popular, de Vox y de Cambiemos, los Reyes visitaron lo que fue la última colonia española en América, pero lo hicieron desde el respeto y sin las ínfulas del conquistador, porque en definitiva España también sufre los ramalazos del bloqueo.

La visita de Felipe Sexto y Letizia tuvo como contexto el recrudecimiento del bloqueo con la puesta en marcha del Título Tercero de la Ley Helms-Burton que han tratado de aplicar a empresas españolas.

Hay que recordar que Meliá fue una de las compañías amenazadas por sus vínculos con Cuba, y Madrid tuvo que salir a defenderla.

No fue entonces banal la reunión del Rey con una buena parte del empresariado español con intereses en Cuba. Tampoco pasó inadvertido el hecho de que se alojara en un hotel que está en la lista negra de la Administración Trump.

Por encima de lo simbólico y en términos prácticos, se firmó un acuerdo de cooperación que abre una nueva línea de colaboración entre los dos países.

Para Cuba, la visita de los Reyes fue un éxito político y diplomático, que marca una nueva etapa en los históricos lazos bilaterales.

