Tambores de guerra en el Golfo Arábigo Pérsico

La Habana, Cuba. – Fiel a su alocado estilo político, Donald Trump dijo que no, pero si, al contestar un artículo del diario The New York Time sobre un eventual envío de 120 mil soldados a Irán.

El diario reveló esos planes, que se suman a la presencia de otro buque de guerra norteamericano en las cercanías del Golfo Arábigo Pérsico.

La nota del periódico neoyorquino develó una reunión de la semana pasada para actualizar el plan militar sobre Irán a petición nada menos que de un viejo conocido de los cubanos, el consejero de Seguridad Nacional, John Bolton. Hace una semana, ese mismo funcionario anunció el despliegue en la región del Golfo de un portaviones y de una fuerza de bombarderos.

Irán es una vieja obsesión del bigotudo Bolton, quien además de mentiroso es un halcón de la era de W, Bush, cuando la invasión a Irak en 2003.

Irán anunció el miércoles que canceló parte de sus compromisos con el pacto nuclear que primero había abandonado la Administración Trump hace un año.

Ahora Estados Unidos responde con el envío de una fuerza naval al Golfo, sin ni siquiera detenerse a pensar que esa es una decisión soberana de Teherán, que dicho sea de paso tiene uno de los mayores ejércitos del llamado Oriente Próximo.

Un eventual conflicto armado en la zona tendría impacto en todo el planeta, pues por el Golfo Arábigo Pérsico transita la tercera parte del petróleo mundial.

Washington está calentado otra vez una zona peligrosa, donde tiene abiertos frentes en Iraq y Afganistán porque el petróleo de la región es como un dulce al que resulta casi imposible renunciar. Y Donald Trump, que no las piensa mucho, ahora hace sonar los tambores de guerra en el Golfo.

