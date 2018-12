Parlamento cubano; entre leyes y producciones

La Habana, Cuba. – No fue casual que el presidente Miguel Díaz-Canel participara primero en los trabajos de la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento.

La economía resulta un asunto que impacta sobre todos los sectores de la vida, desde la gran empresa, sea estatal o mixta, hasta la mesa del más humilde de los hogares cubanos. Por eso, las autoridades tienen el más absoluto convencimiento de que el porvenir del país se juega entre producciones, gastos y ganancias.

La asistencia de Díaz-Canel entonces marca un rumbo para el trabajo de la actual legislatura, que también tiene como tarea prioritaria la discusión del proyecto de nueva Constitución, otro pilar del futuro nacional más inmediato.

El trabajo de las diez Comisiones permanentes antecede a una plenaria que debe ser trascendente en el tiempo.

La discusión parlamentaria del proyecto de Constitución y la marcha de la economía son, sin dudas, los asuntos más importantes de la actual legislatura.

No es que se subestimen otros temas, sino que realmente esas dos cuestiones son las que tienen una incidencia mayor sobre el futuro del país. Desde los tipos de propiedad hasta la imprescindible inversión extranjera, pasando por el trabajo por cuenta propia, son múltiples los aspectos de la vida económica que recoge la nueva Carta Magna, un texto que trata de adecuar la legislación a las realidades de la actualización del modelo nacional.

Las profundas transformaciones que se han vivido en la última década están recogidas en ese proyecto que certifica la búsqueda de una sociedad socialista, próspera y sostenible.

Es esa una ecuación parlamentaria que solo se resuelve entre leyes y producciones.

