La Helms-Burton: asesina en serie

Hermana mayor del bloqueo a Cuba, la Ley Helms-Burton asomó mucho antes sus orejas. Actuales señales recuerdan esfuerzos de Washington para entorpecer suministros de petróleo a La Habana.

Ya en 1961 los bloquearon totalmente. El fondo de esa medida, no desechada entre sus posibilidades, radica en frenar la actividad industrial y agrícola cubana. Desde principios de julio de 1961, Washington había lanzado groseras amenazas a Cuba.

¿Motivo? por adoptar un camino independiente al de Estados Unidos. Así impuso agresiones aéreas sobre su territorio empleando a grupos que financiaba en la Florida.

Junto a ello, desde entonces, intentaban bloquear viajes de turistas a suelo cubano. Como parte del plan, su presidente de entonces, Dwight Eisenhower, visitó a naciones latinoamericanas.

Un símbolo de lo que vendría tuvo lugar a mediados de 1961. ¿Qué sucedió a un año y medio del triunfo de la Revolución?

El Gobierno de Estados Unidos le suspendió todo permiso a los Cuban Sugar King, el equipo de pelota que jugaba en ambos países. Fue uno de los vergonzosos inicios después de haber eliminado el petróleo y casi todas las compras de azúcar a La Habana.

Pero como Cuba una vez más resistió y prosiguió adelante, lo peor de la jefatura estadounidense rompió con toda legalidad y decencia. Fue cuando a mediados de 1996 impusieron con fórceps su Helms-Burton.

La que aún se atreve a amagar con renovados castigos al suministro de petróleo a Cuba. He ahí la genuina expresión del fracaso de una política que nació muerta.

