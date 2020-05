Europa en tiempos de pandemia

La Habana, Cuba. – El asalto implacable del nuevo coronavirus también amenaza a la economía de la vieja Europa, donde están varias de las más desarrolladas y sólidas naciones del planeta.

El Fondo Monetario Internacional acaba de vaticinar una contracción récord en la llamada Zona Euro, donde el Producto Interno Bruto debe descender este año en un 7,5 por ciento.

En el informe del FMI se calcula que las economías de Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España, se desplomarán entre 6 y 9 por ciento, cifras sin precedentes para esas naciones.

Desde ahora, resulta visible la contracción generalizada de ventas e ingresos, la ruptura de cadenas globales de valor, y la paralización casi total de grandes empresas, como las aerolíneas. Y el fantasma del desempleo ya ronda las principales ciudades europeas.

El mercado laboral europeo recibirá un impacto desmesurado como efecto del azote del nuevo coronavirus. Europa perderá unos 59 millones de empleos, de acuerdo con un informe de McKinsey & Company.

Esa controvertida asesoría estratégica norteamericana vaticina además una reducción de horas de trabajo y por tanto de salarios, y considera que la tasa de paro europea escalará hasta el 7,6 por ciento.

La firma prevé que la mitad de todos los trabajos que están en riesgo en Europa, se concentran en servicio al cliente y ventas, así como en la gastronomía y construcción.

Como casi todo el planeta, el Viejo Continente también se tambalea ante el empuje inesperado de la Covid-19, que ha puesto en crisis también a la economía de Europa, en estos tiempos de pandemia.

