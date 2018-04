Cristianos en la sociedad civil: un desmentido a Trump

Hace unas semanas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó unas inexplicables acusaciones acerca de la libertad religiosa en Cuba, pero la realidad es otra muy diferente en la sociedad civil nacional.

La joven Dianet Martínez, del Movimiento Estudiantil Cristiano, afirma que al ir ella a Perú con el reto de representar a la juventud cristiana que hay en Cuba, pero además tener un espacio y una voz en la construcción de nuestro país, desacredita completamente las palabras de Trump.

Ella forma parte del grupo de cubanos que asistirán en Lima al foro de la sociedad civil hemisférica que sesionará unas horas antes de la VIII Cumbre de Las Américas, durante los próximos días 13 y 14.

Explica que el Movimiento Estudiantil Cristiano es una organización con 58 años de quehacer ecuménico en Cuba, que agrupa a jóvenes de diferentes iglesias en todo el país.

Dianet Martínez, del Movimiento Estudiantil Cristiano, asegura que en este momento en que Cuba está moviéndose hacia un cambio generacional en la dirección política del país, que los jóvenes estén representados en la Cumbre es una gran responsabilidad y un compromiso.

La joven cristiana está convencida de que la participación juvenil demuestra la seguridad que tienen los líderes históricos de seguir construyendo un país para todas las generaciones, pero desde los jóvenes.

Esa es la continuidad que nosotros tenemos el compromiso de llevar adelante , subraya con firmeza al evaluar el futuro más inmediato de Cuba, el país que dentro de unos días representará en Perú en el foro de la sociedad civil hemisférica.

La participación de Dianet Martínez en la venidera Cumbre de Las Américas desmiente a Trump y de paso demuestra que la juventud está dispuesta a dar continuidad a nuestro proyecto social.

