En Sochi el imperialismo ya fue condenado (+Video)

Sochi, Rusia. – Contundentes testimonios desfilaron frente al Tribunal Antimperialista, importante espacio de denuncia de ese poder hegemónico en el XIX Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en la ciudad rusa de Sochi.

En representación del pueblo cubano llegó al tribunal Elián González, quien explicó, visiblemente emocionado. que cuando niño sufrió las consecuencias de las políticas genocidas de los Estados Unidos que provocaron la pérdida de su madre y casi la de su propia vida.

Denunció los actos terroristas, el bloqueo estadounidense, la Ley de Ajuste Cubano, las acciones subversivas, y otras tantas y variadas agresiones contra nuestro pueblo.

El joven pidió condenar al Imperialismo yanqui por todos los daños humanos y económicos ocasionados, cualquier otro fallo, dijo, serà injusto y sentenció: Que los condene la historia, que a nosotros ya nos absolvió.

