Arribó a Cuba delegación juvenil que asistió a Festival en Sochi

La Habana, Cuba. – Los más de 250 jóvenes cubanos que participaron en el recién concluido XIX Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, que tuvo como escenario a la ciudad rusa de Sochi, arribaron hoy.

Al darles la bienvenida, Ronald Hidalgo, segundo secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas, destacó la coincidencia histórica de la llegada de la delegación con la fecha en la que Fidel, hace 55años, hizo públicas las medidas que garantizaban la seguridad de la Isla en plena Crisis de Octubre.

Dijo que el pueblo ha estado al tanto del protagonismo cubano en el Festival de la Juventud y los estudiantes, y que durante los días de trabajo se dignificaron los principios de la Revolución.

Recalcó el dirigente juvenil que en Sochi la representación de la Isla puso en alto los principios de antimperialismo y de solidaridad de los cubanos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.