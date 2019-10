Preservar el medio ambiente, esencial para la vida (+Fotos)

La Habana, Cuba. – Nunca como hoy cobra tanta importancia el estudio del medio ambiente, y el trabajo que se haga por preservarlo ante los efectos del cambio climático, aseveró Zoila Benítez de Mendoza, presidenta de la Sociedad Económica de Amigos del País.

Durante la celebración en la Academia de Ciencias de Cuba, de los 20 años de la sección de Medio Ambiente de esa organización científica, se trazaron los ejes estratégicos hasta el año 2021, con énfasis especial en la concreción de la Tarea Vida.

En el acto, se hizo un recuento de las actividades realizadas, así como se reconoció la labor de fundadores y organismos que han apoyado el trabajo científico.

La doctora Silvia Peel del Río, asumió la dirección de esa sección que realiza acciones de superación, entre otras; y se reconoció a Esther Fabiola Bueno, por desempeñarse al frente de la institución durante 20 años.

