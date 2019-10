Comparte Cuba saberes sobre cambio climático

La Habana, Cuba. – Estudiosos cubanos desarrollaron propuestas para el enfrentamiento a eventos meteorológicos extremos, que se pueden emplear en respuesta al cambio climático, con proyección perspectiva, investigaciones que se comparten con islas del Caribe y el Pacífico.

Antonio Vladimir Guevara Velazco, director científico del Instituto de Meteorología, declaró que existe una cooperación con las naciones insulares para el aporte de herramientas necesarias ante los efectos a mediano y largo plazos de la situación climática.

Significó que se trabaja, además, con expertos de Canadá, Reino Unido y Francia, en la realización de proyectos sobre el posible comportamiento del clima en el futuro, bases para la adopción de medidas en el empeño por minimizar los impactos.

Guevara Velazco explicó que la Isla contribuye en la capacitación en la temática con naciones latinoamericanas, principalmente en el área Caribeña.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.