A robustecer el autoabastecimiento agrícola

La Habana, Cuba. La Central de Trabajadores de Cuba y sindicatos nacionales respaldan los programas de autoabastecimiento agrícola territorial que se desarrollan en todo el país, con el fin de asegurar alimentos para la población y respaldar al desarrollo de la economía.

Ese movimiento tiene entre otros objetivos, garantizar las 30 libras percápita por habitante mensual entre viandas, hortalizas , granos y frutas, entre otros productos de la tierra.

Los programas de autoabastecimiento agrícola territorial tienen, también, el propósito de fortalecer el control sobre el uso y tenencia de la tierra, no descuidar la atención a los usufructuarios y el incremento del ahorro de combustible y otros portadores energéticos mediante la tracción animal.

En esos objetivos tienen una participación más directa, los sindicatos nacionales Agropecuario, Forestal y Tabacalero, así como el Azucarero.

