Lacónica crónica

“Irresponsable”: palabra dulcificada en exceso para definir a alguien que desatiende los riesgos y piensa que la salud de los demás es un juego, porque no le cuestan nada los cuidados de los médicos y que Cuba no abandona ningún ciudadano enfermo…

“Indisciplina”: eufemismo que enmascara al egoísta, a quien no le importan nada los valores de la vida ni en bienestar sicológico ni en costos de economía y no sabe a cuánto asciende el precio de la alegría, y no le importa un comino de qué modo se cotiza.

Al sujeto irresponsable y al que es indisciplinado no basta con advertirles, no basta con regañarlos, hay que llevarlos bien recio.

Si se trata de multarlos, que el castigo sea tan fuerte que para poder pagarlo tengan que doblar el lomo y volver a jorobarlo.