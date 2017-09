Falleció Omayda Alonso, directora de Radio Reloj

La Habana, Cuba. – Con profundo pesar, el Instituto Cubano de Radio y Televisión informa que la directora de la emisora Radio Reloj, Omayda Alonso Diezcabezas de Armada, falleció hoy en La Habana, a los 52 años de edad, luego de una larga lucha contra el cáncer.

Graduada de Licenciatura en Periodismo en 1987, en los últimos diez años asumió la dirección de la emisora de la hora y las noticias con un alto sentido de responsabilidad y ejemplar valentía personal ante la enfermedad que la aquejó.

Desde su graduación en la Universidad de La Habana, trabajó en Radio Reloj donde ocupó diversos cargos con una trayectoria profesional ascendente que le valió múltiples reconocimientos.

Militante del Partido Comunista de Cuba, cumplió misión en Guatemala, adonde fue enviada a cubrir el desempeño de los cooperantes cubanos de la Salud Pública, sector que atendió con particular esmero durante su etapa como reportera.

De su experiencia en tierras guatemaltecas nació el libro “Del tocororo al quetzal”, que narra la labor de médicos y enfermeros cubanos.

Como reportera se desempeñó en la cobertura de importantes eventos dentro y fuera de Cuba, como la Cumbre de los 77 que sesionó en La Habana, en diciembre de 2000, y un año más tarde la Tercera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe, celebrada en Isla Margarita, en Venezuela.

Obtuvo varias distinciones sindicales y profesionales, entre las que sobresalen la Medalla Hazaña Laboral, que confiere la CTC, y el Reconocimiento al Mérito Periodístico, que otorga la Radio Cubana.

Por su abnegada labor al frente de Radio Reloj, donde transcurrió toda su vida laboral y a la que dedicó la mayor parte de sus esfuerzos vitales, se convirtió en un elevado ejemplo de sentido de pertenencia, sacrificio y entrega para todos los trabajadores y cuadros del ICRT.

