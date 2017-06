Podosalud, un Congreso en Cuba por el bienestar del sostén del cuerpo

La Habana, Cuba.- Esta semana concluyó el Primer Congreso Científico de Podología Aplicada, Podosalud 2017, luego de tres días de sesiones en el capitalino Hotel Habana Libre, con la participación de delegados de más de 15 países.

Durante el encuentro, podólogos, angiólogos, ortopédicos, endocrinólogos y de otras especialidades compartieron experiencias y se actualizaron de las últimas investigaciones sobre esa disciplina de la medicina.

El tema central de Podosalud 2017 estuvo relacionado con la úlcera del pie diabético, por lo que el cónclave fue propicio para compartir con profesionales de otras naciones 30 casos curados de esa dolencia, con el uso del medicamento cubano Heberprot-P.

De acuerdo con el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, institución que desarrolló el fármaco, esa medicina ofrece la ventaja de acelerar la cicatrización de las úlceras del pie diabético profundas y complejas.

