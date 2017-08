Visitarán Cuba brigadas de solidaridad

El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) informó este sábado que activistas de solidaridad de 11 naciones latinoamericanas visitarán Cuba a partir del próximo día 31 para conocer la realidad de la Isla.

La XXIV Brigada Latinoamericana y caribeña de trabajo voluntario y solidaridad con nuestro país, cumplimentará un programa de 15 días en las provincias de La Habana, Artemisa, Villa Clara, Las Tunas y Santiago de Cuba.

El grupo está integrado por 70 personas y recibirá la bienvenida en el campamento internacional Julio Antonio Mella, en Artemisa, donde desarrollará un encuentro dedicado al líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro.

Además, los brigadistas realizarán jornadas de trabajo voluntario en áreas agrícolas; visitarán centros laborales y proyectos comunitarios; recorrerán museos y participarán en conferencias sobre Cuba.

