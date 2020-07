Caracas, Venezuela. – La vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Tania Díaz aseguró que las sanciones de la Unión Europea contra funcionarios de su país constituyen un acto de censura para callar la voz de los parlamentarios.

Subrayó la también diputada a la Asamblea Nacional que esa acción, además de ilegal, supremacista y racista -como la catalogó el presidente Nicolás Maduro- también atenta contra los mismos derechos de los pueblos a ser representados por sus elegidos.

Tras analizar el texto emitido por la Unión Europea, Díaz desmontó cada uno de los argumentos expuestos en el mismo y destacó que no es una sanción contra ella o contra ese sector digno de la oposición, sino contra el pueblo venezolano.

No nos permiten viajar para que no representemos a nuestro país, para que no hablemos de lo que nos hacen ellos mismos o los Estados Unidos, señaló.