Villa Clara se alista para la defensa

Santa Clara, Cuba.- Con vistas al comienzo del Año de Preparación para la Defensa 2020 en la Región Militar de Villa Clara, las unidades militares ubicadas en su radio de acción, se alistan para iniciar la nueva etapa en el mes de febrero.

En función de ese objetivo, se desarrollan clases instructivas metodológicas, donde participan los oficiales y sargentos con mando, encargados de impartir las instrucciones a las tropas.

Previo al inicio del Año de Preparación para la Defensa 2020 en la Región Militar de Villa Clara, previsto para febrero, de igual forma, se trabaja en el mantenimiento a la técnica y el armamento.

También se garantiza la base material de estudio, para trasmitir los conocimientos y habilidades necesarios, que aseguren a los combatientes y la población, hacer efectiva la doctrina de la Guerra de todo el pueblo.

