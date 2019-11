Todos los servicios en un solo lugar

La Habana, Cuba. – Los usuarios de la aplicación Transfermóvil en Cuba, ya disponen de una nueva actualización que comprende nuevos y útiles servicios a los que podrá acceder desde la comodidad de su hogar.

En la nueva versión disponible en Apklis, será posible realizar pagos en línea y voto móvil, además de solicitar las tarjetas en USD, el pago de su tarifa de gas, y el cambio de PIN de su tarjeta Multibanca.

Se mantienen los pagos de los servicios de Electricidad, Agua, Teléfonos e impuestos de la ONAT, y el módulo para consultas de saldo de móvil, planes de Datos, de Voz, y de mensajería, entre otros.

A través de Transfermóvil los agentes de telecomunicaciones pueden también realizar el pago de Factura Telefónica, la recarga de servicios móviles, utilizando un monto prepagado con anterioridad y la de cuentas permanentes de navegación empleando los cupones Nauta.



