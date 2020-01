Sede Granma del Día del Trabajador Eléctrico

Granma, Cuba. – En el Teatro Bayamo de la ciudad de igual nombre, se realizará este martes el acto nacional por el Día del Trabajador Eléctrico, sede que ganaron los colectivos de esa rama en la provincia de Granma.

Dicho territorio electrificó el último año 6 asentamientos poblacionales acorde con el programa del Consejo provincial de la Administración y los 13 municipales, y que sigue limitado por recursos de importación.

Esa provincia tiene más de 100 barrios por electrificar mediante el sistema nacional, pero reciben el servicio por Tendederas o Grupos Electrógenos. También ese territorio concluyó la electrificación de las viviendas aisladas en zonas del llano y de la Sierra Maestra.

La Empresa Eléctrica de Granma sobresale además por los aportes de sus innovadores en la recuperación de componentes de importación, como herrajes y transformadores en un pequeño taller en Bayamo.

