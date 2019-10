Recuerdan en Camagüey primera Marcha del Pueblo Combatiente

Cuba. – En Camagüey se celebra este 21 de octubre el aniversario 60 de la primera Marcha del Pueblo Combatiente, encabezada por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y cientos de agramontinos.

Fue una contundente respuesta a la traición de Hubert Matos, entonces jefe del Regimiento Militar número 2, quien en sedicioso intento pretendió boicotear el proceso revolucionario desde ese territorio.

Protagónico resultó el desempeño del Comandante Camilo Cienfuegos, quien por órdenes de Fidel enfrentó enérgicamente la traición, y aseveró en aquel contexto que hombres habrá traidores, pero pueblos no, y menos el de Camagüey.

A seis décadas de los sucesos, los camagüeyanos de hoy ratifican lealtad a la confianza depositada por Camilo en los hijos de esa tierra, y continúan firmes a sus principios y creciéndose, aún en medio de las persistentes patrañas imperialistas.

