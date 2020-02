Nueva bonificación del Banco Popular de Ahorro

La Habana, Cuba. – En ocasión del 14de febrero, Día del Amor y la Amistad, el Banco Popular de Ahorro bonificará con el 10 por ciento los pagos que hagan sus clientes con tarjetas magnéticas en los Terminales de Punto de Venta, conocidos como POS.

De acuerdo con una nota de la institución, operante en toda Cuba, ese beneficio estará vigente del 12 al 15 de febrero para los clientes de la entidad.

Se aplicará a las personas naturales que tienen tarjetas del Banco Popular de Ahorro, asociadas a cuentas de ahorro, cobro de salario, de estimulación, así como las de jubilados y pensionados.

Las bonificaciones, en este caso del 12 al 15 de febrero en ocasión del Día del Amor y la Amistad, tienen el objetivo de estimular el empleo de tarjetas magnéticas para el pago electrónico en oficinas y establecimientos comerciales, como parte de la política de informatización de la sociedad.

