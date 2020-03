Laboran en Matanzas por eficiencia en el sector turístico

Matanzas, Cuba. – Ante el imperativo de elevar la calidad en el servicio, los directivos y trabajadores del Turismo en la provincia de Matanzas buscan la excelencia y el uso eficiente de los recursos humanos y materiales.

En los hoteles del balneario de Varadero, las acciones para garantizar ese propósito tienen su respaldo en los beneficios a la planta hotelera, diversificación de la oferta, mejoras a la playa, los viales y el tratamiento de residuales, entre otras.

Ibis Fernández, delegada del Ministerio del Turismo en Matanzas, sostiene que varias instalaciones de ese territorio logran altos estándares en los servicios, la satisfacción de sus clientes en las encuestas y los índices de repitencia de visitas.

La eficiencia de ese sector también se enfoca en la calidad de su proceso inversionista, que lo dotará de la infraestructura necesaria para satisfacer el gusto más exigente.



