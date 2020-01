Investigadores cubanos dialogan sobre juventud

La Habana, Cuba.- Identidades y consumos culturales en juventudes cubanas, así como diferentes miradas y enfoques diversos sobre géneros, derechos sexuales y reproductivos centraron los paneles del Décimo Quinto Taller de Resultados Diálogo sobre Juventud, que sesionó en La Habana.

Keyla Estévez, directora del Centro de Estudios sobre Juventud- sede del encuentro- destacó que el evento estuvo en sintonía con temas debatidos en las asambleas como parte del proceso del Onceno Congreso de la UJC.

También la experta anunció que analizan los resultados de una investigación la cual caracteriza a la juventud cubana, y que aportará mucho a la cita juvenil de abril y a los decisores.

La institución convocó al Congreso Internacional de Investigadores sobre Infancias, Adolescencias y Juventudes, previsto para marzo de 2021, en La Habana, y a la octava edición del Concurso Jóvenes en el lente.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.