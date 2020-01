Inician reconocimiento a los trabajadores eléctricos

Pinar del Río, Cuba. – A propósito del 14 de enero, Día del Trabajador de la Electricidad en Cuba, el sindicato de Energía y Minas en Pinar del Río, desarrollará un programa que tiene como propósitos dignificar a los hombres y mujeres de un sector imprescindible en la economía.

Esos colectivos acaban de cerrar un año lleno de esfuerzos, período marcado por el déficit de combustibles y la falta de recursos, que trae aparejado el recrudecimiento del bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos.

Durante las jornadas de reconocimiento a los trabajadores de la Empresa Eléctrica en Pinar del Río, también homenajearán a quienes han permanecido ininterrumpidamente en la entidad durante 40 y 50 años.

A ellos se les sumarán en el contexto de los encuentros con la historia, trabajadores destacados, jóvenes, internacionalistas, jubilados, e integrantes del movimiento innovador.

