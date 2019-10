Inician aerolíneas temporada alta de turismo en Holguín

Holguín, Cuba. – La llegada al aeropuerto internacional Frank País de Holguín del primer vuelo de la aerolínea canadiense WestJet, correspondiente a la etapa invernal, marcó el inicio de la temporada alta en esa provincia.

Con más de 170 pasajeros a bordo, la aeronave procedente de Toronto, tocó la pista de la terminal aérea holguinera pasadas las 2 de la tarde, como hace invariablemente desde noviembre de 2009, cuando inició sus operaciones en esta zona.

Jorge Luis González, representante de la WestJet en la provincia, explicó que esta aerolínea, mantiene tráfico regular hacia Cuba y en específico a Holguín.

Por su parte Yusandra Sánchez, subdirectora comercial de Viajes Cubanacán, informó que la WestJet junto al turoperador ruso Pegas Touristik, tendió un puente directo con Holguín desde el 2017, logrando las mayores operaciones con esta agencia.

