Impulsan turismo de naturaleza en Ciénaga de Zapata

Matanzas, Cuba. – Por los senderos ecoturísticos de la Ciénaga de Zapata, en Matanzas, desandan visitantes extranjeros durante el año, en las excursiones que propician apreciar sus riquezas paisajísticas e intercambiar con sus habitantes.

En Las Salinas, el santuario de las aves cubanas, los vacacionistas observan las especies endémicas, como el cabrerito de la ciénaga y el zunzún, y otras de tipo acuáticas, entre ellas las grullas, los flamencos y las garzas.

A la Península de Zapata se puede recorrer en botes por unos 14 kilómetros del río Hatiguanico, al tiempo que se aprecian manantiales y el acceso a la Zanja de Santo Tomás, sobresaliente por su cambio de vegetación.

Para conocer los valores naturales del humedal matancero, se organizan excursiones a senderos, lagunas cársicas, cuevas inundadas y cenotes; además de la práctica del senderismo, el buceo y la pesca deportiva.



