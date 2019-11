Hotel Nacional de Cuba: mira al 500 y a sus 90

La Habana, Cuba. – El Hotel Nacional de Cuba -clásico por excelencia, con reconocidos valores arquitectónicos e históricos- se suma a las celebraciones por el quinto centenario de La Habana, con un programa que involucrará a sus huéspedes en el ambiente festivo por el acontecimiento.

Su director general, Antonio Martínez, informó que habrá una competencia de cantineros del grupo hotelero Gran Caribe, para seleccionar el coctel Habana 500, y sus restaurantes alistarán platos típicos de la cocina habanera.

Los clientes recibirán certificados que acreditarán su estancia en los días del cumpleaños de la capital cubana, y el espectáculo “Cubano, cubano” en el cabaret Parisién también saludará el aniversario.

El director del Hotel Nacional de Cuba subrayó que esta celebración será preámbulo de las actividades por los 90 años de esa instalación, en 2020.

