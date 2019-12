Hotel de Varadero se erige como líder de calidad

Matanzas, Cuba. – El hotel Sol Palmeras de Varadero, principal balneario de Cuba, recibió la distinción de Líder de la Calidad, reveló un comunicado oficial de la compañía española Meliá.

El reconocimiento le fue otorgado al hotel por la Delegación del Ministerio de Turismo en la occidental provincia de Matanzas y por el Sindicato Municipal de Hotelería y Turismo.

El galardón premia los logros obtenidos por el equipo de Sol Palmeras durante el año en curso, según indicadores claves como el nivel de satisfacción de los huéspedes, la eficiencia de los servicios y los positivos resultados económicos; además, tienen un variado programa de animación nocturna y diurna.

Entre los principales atractivos que ofrece Sol Palmeras a los vacacionistas incluyen su ubicación en primera línea de playa, y el hotel mantiene a la vanguardia las instalaciones mejor evaluadas por los directivos del sector en Varadero.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.