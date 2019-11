Grupo Cubanacán con atractiva oferta recreativa

La Habana, Cuba. – Los 500 años de La Habana siguen siendo motivación para los cubanos, y el Grupo Cubanacán Hoteles continúa desplegando múltiples actividades recreativas, culturales y gastronómicas, como la Fiesta de la Familia Cubana.

Miguel Brugueras González, jefe de Promoción de dicha compañía turística, informó a esta emisora que el nuevo producto podrá disfrutarse todos los sábados en el centro recreativo Papa`s, en la Marina Hemingway a partir de desde las 10:00 de la mañana.

Explicó que los visitantes podrán disfrutar de baños en los canales, actividades de animación para los niños -incluido un parque inflable-, música en vivo y grabada, y variadas ofertas gastronómicas.

Las ventas para esta nueva opción recreativa organizada por el Grupo Cubanacán se realizarán en la entrada del propio centro recreativo, en 5ta. Avenida y 240, Marina Hemingway, Santa Fe.

