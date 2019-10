Gremio de la gastronomía del mundo solidario con Cuba

La Habana, Cuba. – La cocina es fuente de cultura, ética, salud y placer, expresó la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz, en la apertura del VII Festival Culinario Internacional que hasta el viernes sesiona en el Palacio de las Convenciones de La Habana con representantes de 23 países.

Siglos han transcurrido– dijo- desde que nuestras madres y abuelas aborígenes, españolas, africanas, chinas, caribeñas y de tantos otros lugares pusieron al fuego un inmenso caldero donde cocinaron amorosamente no sólo el alimento del cuerpo, sino del espíritu.

Así también nació la cubanía, nuestra fuerza, nuestro carácter, nuestra historia, subrayó la ministra y deseó que la cita exprese el lenguaje de un país asediado pero invencible.

Eddy Fernández, presidente de la Federación Culinaria de Cuba, destacó que el festival es una muestra de solidaridad del gremio gastronómico internacional con nuestro pueblo.

