Exhortan a mayor precaución en la vía

La Habana, Cuba. – Evitar distracciones en la vía como usar celulares, pantalla de audiovisuales y audífonos al conducir, es garantía de seguridad para preservar la vida, dijo a Radio Reloj, Reynaldo Becerra Acosta, secretario de la Comisión Nacional de Seguridad Vial.

Agregó que ahora que los cubanos disfrutan y festejan en fin de año, es vital revisar bien el estado técnico del vehículo, en especial de transportación masiva, respeten los límites de velocidad y trasladen solo la cantidad requerida de pasajeros.

Puntualizó Reynaldo Becerra que los peatones esperen el ómnibus en la acera y no en la calle, no viajen en el estribo de la guagua ni se apoyen en las puertas durante la marcha, e importante: cruzar por la esquina.

El secretario de la Comisión Nacional de Seguridad Vial señaló que la precaución, disciplina y conciencia son esenciales en el uso de la vía.

