Evocarán en la Ciénaga de Zapata cena de carboneros con Fidel

Ciénaga de Zapata, Cuba. – A 60 años de la cena de Fidel con los carboneros de la Ciénaga de Zapata, los pobladores de ese municipio matancero evocarán la presencia del histórico líder y conmemorarán el Triunfo de la Revolución en su nuevo aniversario.

Julio Amorín, historiador del territorio, explicó que la tradición perdura y en la comunidad se prepara el acontecimiento para rememorar aquella visita del Jefe Rebelde a la zona, acompañado de Celia Sánchez y otros compañeros de lucha.

Este 24 de diciembre, los cenagueros evocarán la presencia del Comandante en Jefe y darán votos renovados por la obra que trajo la Revolución para esa antiguamente olvidada franja de tierra del sur de Matanzas.

La programación de la emisora local realzará los logros del municipio y una amena propuesta para conocer los testimonios de los participantes en la memorable Cena de Fidel con los carboneros de Soplillar.

