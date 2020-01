Evalúan resultados del turismo en Camagüey

Camagüey, Cuba. – Continuar el trabajo en función de una mayor gestión comercial y calidad de los servicios, están entre las prioridades del sector turístico en Camagüey, según se informó en la evaluación de los resultados correspondientes al 2019.

Yunesky Canteli González, delegada del Ministerio de Turismo en la provincia, significó el impacto negativo derivado del recrudecimiento del bloqueo norteamericano contra Cuba, no obstante, se mantuvo Canadá como principal emisor y creció el mercado ruso.

Por su parte, el viceministro del ramo, Luis Miguel Díaz, reflexionó que tanto la capital camagüeyana como el polo turístico en la playa Santa Lucía, tienen encantos que deben ir acompañados siempre por un buen servicio y la cultura del detalle.

El Turismo en Camagüey también registró el pasado año mayor vínculo con la Universidad y el mejoramiento de las conexiones wifi en los hoteles.

