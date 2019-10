Digitalizan en Camagüey Registro del Estado Civil

Camagüey , Cuba. – Con el objetivo de perfeccionar los servicios a la población, la Dirección Provincial de Justicia en Camagüey digitaliza el Registro del Estado Civil y refuerza el vínculo con la universidad, en cumplimiento de las prioridades del Ministerio del sector.

Yolaidis Rodríguez Cobas, directora del sector en el territorio, planteó que con tal propósito se diseñó un Centro de Inserción que incluye el quehacer conjunto con la carrera de Derecho en la Universidad Ignacio Agramonte Loynaz.

Para Darmis Núñez, estudiante de tercer año, la participación en ese proceso permite ampliar conocimientos y, en su caso, contribuye a una investigación que realiza sobre la maternidad y paternidad responsables desde la inscripción registral.

La digitalización del Registro del Estado Civil en Camagüey propiciará a los ciudadanos una atención mucho más ágil y precisa, incluso mediante Internet.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.