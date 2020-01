Debatirán en Camagüey importancia del espacio público

Camagüey, Cuba. – Con el propósito de realzar la importancia del espacio público, en el contexto del XIV Simposio Internacional Desafíos en el Manejo y Gestión de Ciudades, se debatirá en Camagüey, acerca de temáticas afines, con la presencia de investigadores y especialistas.

Organizado cada año por la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey, el evento se desarrollará entre el primero y el 3 de febrero, en el aniversario 506 de la villa Santa María del Puerto del Príncipe.

Con el paso de los años, el encuentro ha aumentado su prestigio y se ha convertido en una de las experiencias profesionales más importantes que en el país se realizan sobre la preservación y gestión del patrimonio.

El espacio público y paisaje urbano histórico, será una de las sub-temáticas a abordar, y dentro de esta los instrumentos para su adecuada gestión, como planes, programas, proyectos y acciones para su dinamización.

