Cuba contempla construcción de nueve plantas desalinizadoras

La Habana, Cuba. El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de Cuba informó hoy que tiene el propósito de finalizar este año la construcción de nueve plantas desalinizadoras.

Fernando Pérez director de infraestructura e inversión del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de Cuba, aseguró que este plan surtirá de agua potable a comunidades cuyos mantos freáticos presentan un alto nivel de sal,

El funcionario agregó que el proyecto cuenta con un financiamiento de tres millones de pesos,en el cual se empleará tecnología alemana para su funcionamiento, con una capacidad para procesar dos metros cúbicos de agua salobre por hora,

Fernando Pérez aseveró que hasta el momento, se trabaja en la construcción de dos plantas desalinizadoras en la capital, una de ellas en la localidad de Cojímar, y la otra en la zona conocida como La Puntilla, del municipio de Playa.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.