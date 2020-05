Contribuyen universitarios de Las Tunas, a la informatización

Las Tunas, Cuba. El estudiante de Ingeniería Agrícola en Ciego de Ávila, Marco Antonio Peña Oramas, brinda su aporte durante la Covid-19 en la digitalización de registros de OFICODA en Las Tunas.

El tiempo necesario estará en la Oficina del Registro de Consumidores de Casa Piedra, en la cabecera provincial, con casi la mitad de los libros procesados hasta el momento para el control en la computadora, y que prescindan luego de la tediosa búsqueda en papel.

Junto a Marco Antonio labora Yosdalis Lahera Rodríguez, trabajadora de la Universidad de Las Tunas, donde cursa la Licenciatura en Economía, y estaba interrupta a causa de la pandemia, pero ya son tres semanas en su aporte de lunes a viernes.

En la institución trabaja también el joven agrónomo, Norge Peña Gutiérrez, quien contribuye a mejor servicio en la Oficoda, al insertarse la información en una base de datos.

