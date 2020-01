Celebran aniversario de consagración de Catedral Ortodoxa Griega

La Catedral de San Nicolás de Mira, de la Iglesia Ortodoxa Griega, celebró este domingo en La Habana, una divina liturgia de celebración por el aniversario 15 de su consagración.

Esa Catedral fue consagrada en 2004 por el Patriarca Ecuménico Su Toda Santidad Bartolomeo y está ubicada en el centro histórico de La Habana.

El Arzobispo Atenágoras entregó copias de la divina liturgia conmemorativa de este domingo a Miguel Díaz-Canel, presidente de la República, y en sus oraciones, pidió que el gobierno de Estados Unidos no continúe sus errores contra la Isla.

En 2002 se colocó la primera piedra de la Catedral de San Nicolás de Mira, consagrada por el Patriarca Ecuménico Su Toda Santidad Bartolomé, y DOS años después, durante una liturgia, le fue otorgada a Fidel la Orden de San Andrés, máxima distinción que otorga el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla.

