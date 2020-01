Camagüey tendrá un mariposario

Camagüey, Cuba. – Como parte de las acciones en favor de la preservación de la biodiversidad, este año se impulsará la construcción de un mariposario para el manejo sostenible de mariposas diurnas en áreas del Parque Botánico de la ciudad de Camagüey.

El especialista en esa institución Heriberto Medina informó que el proyecto se concibió por la Universidad Ignacio Agramonte Loynaz con la asesoría de la Delegación Provincial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y el apoyo de la Cooperativa de Créditos y Servicios Renato Guitart.

La iniciativa está financiada por el Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, adscrito al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

El mariposario, previsto para este año en el Parque Botánico de la ciudad de Camagüey, tributará a la educación ambiental de la población y devendrá atracción para personas de todas las edades.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.