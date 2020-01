Buscan matanceros excelencia en gestión turística

Cuba. – Los directivos del sector hotelero en Matanzas implementan diversas acciones para asegurar la excelencia en el servicio y una mejor gestión de la industria turística en el balneario de Varadero.

Más de 50 entidades dedican recursos a los planes de capacitación, a la formación de una cultura ambiental mediante la realización de cursos, entrenamientos y seminarios, que garantizan competencias profesionales y estándares de calidad.

Ivis Fernández, delegada del Ministerio del Turismo en Matanzas, dijo que propician la responsabilidad colectiva respecto a la protección y el uso racional de los recursos naturales, como la playa y el agua potable para el consumo humano.

Los recursos materiales, financieros y humanos en Varadero, aseguran además la gestión de los residuos, uso racional de los portadores energéticos, así como el manejo de las áreas verdes y las zonas costeras.

