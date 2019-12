Atractivas propuestas del Parque Lenin para despedir el año

La Habana, Cuba. – Muchos habaneros gustan pasar el fin de año en casa junto a la familia, mientras que otros optan por disfrutar de momentos fuera del hogar y es para este público que el Parque Lenin ha dispuesto diversas ofertas por estos días.

Lisset Rodríguez Mesa, especialista en Comunicación y Relaciones Públicas del Parque Lenin informó que la instalación estará abierta al público desde el martes 31 de diciembre hasta el próximo domingo 5 de enero.

De acuerdo con Rodríguez Mesa las instalaciones gastronómicas del parque tienen disponibles sus ofertas para cenas de fin año en los restaurantes de la instalación; así como las líneas telefónicas están abiertas para solicitar cenas para llevar.

Rodríguez Mesa reiteró la invitación del centro a pasar estos días en el Parque Lenin, y deseó a todos los capitalinos un feliz año.

