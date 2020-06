Apuesta Pinar del Río por fuentes renovables de energía

Pinar del Río, Cuba. – La provincia de Pinar del Río, ganadora del acto nacional por el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, materializa una política enfilada hacia el necesario cambio de matriz energética mediante un mayor uso de las fuentes renovables de energía.

El territorio, que es uno de los que encabeza el listado en el aprovechamiento de esas fuentes, incluye entre ellas los biodigestores vinculados a los porcicultores, con ejemplos notables en el municipio de Los Palacios, donde funcionan con eficiencia.

Ante la necesidad que hoy tiene el país de llevar adelante el programa de ahorro energético debido a la pandemia, en Pinar del Río una parte de la disminución del gasto eléctrico proviene de las fuentes renovables de energía.

Destacan, entre ellas, los 8 parques de paneles solares fotovoltáicos y el que actualmente se edifica en Mantua, uno de los municipios más occidentales de Cuba.

