Alertan sobre fuertes vientos en el Occidente de Cuba

La Habana, Cuba. – El Instituto de Meteorología de Cuba pronostica para hoy cielos parcialmente nublados sobre Pinar del Río y la Isla de la Juventud, con aisladas lluvias, mientras en el resto del país habrá poca nubosidad y escasas lluvias, con fuertes vientos de componente sur en todo el Occidente cubano.

La nota acerca del estado del tiempo agrega que las temperaturas alcanzarán máximas entre los 29 y 32 grados Celsius, superiores en el sur oriental.

Los vientos soplarán del sudeste al sur en occidente y centro entre los 25 y 40 kilómetros por hora, con rachas superiores, y del este al sudeste hasta 25 kilómetros por hora en oriente.

En cuanto al mar, Meteorología pronostica para este jueves oleaje en los litorales noroccidental y en el sur de Pinar del Río y la Isla de la Juventud, donde se incrementará a marejadas con ligeras inundaciones costeras en zonas bajas de Artemisa y Mayabeque, y poco oleaje en el resto de las costas.

