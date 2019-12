Aduana General, por mayor perfección y recio control

La Habana, Cuba. – La garantía de la seguridad y protección de los viajeros y tripulaciones contra actos ilícitos y el control en aeropuertos o vuelos son tareas claves de la Aduana General de la República, aseveró Nelson Cordovés Reyes, jefe de esa institución.

Se refirió, además, a la Ventanilla Única y al Operador Económico Autorizado como pasos en el proceso de perfeccionamiento de la Aduana; y señaló que la capacitación de sus oficiales es otra prioridad.

Autoridades de la Aduana informaron de treinta situaciones de tráfico de drogas detectados hasta noviembre, y 203 casos de viajeros que la traían para consumo, todo lo cual marca un alza en relación con el pasado año.

Esos resultados son por la compleja situación mundial en que, por un lado se autoriza el uso de la droga con fines medicinales, y por otro se ha complejizado el tráfico de droga con métodos sofisticados.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.