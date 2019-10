Unidos frente a calumnias contra el sistema cubano de Salud

La Habana, Cuba. – El Pleno del Comité Nacional del Sindicato de la Salud aprobó en La Habana una declaración en la que condena el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, con el fin de afectar a la población y derrocar al gobierno revolucionario.

En el documento, presentado por Santiago Badías, secretario general de la organización en el sector, se condena las calumnias del imperio, dirigidas a crear una imagen distorsionada de la Colaboración Médica Internacional cubana.

Badías señaló que a pesar de las falsedades de la actual administración de Estados Unidos, la presencia de los galenos se mantiene en 64 países de varios continentes.

Al intervenir en el Pleno, José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, señaló que hay que seguir ganando la batalla contra el bloqueo norteamericano con esfuerzos unidos de sindicalistas y administrativos del sector.

