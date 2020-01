Un sistema de Salud Pública integrado e informatizado

La Habana, Cuba. – Uno de los retos más grandes dentro de la informatización de la Salud Pública cubana es lograr un sistema integrado, donde exista la historia clínica digital única que recoja constantemente las consultas médicas por los cuales transcurre el paciente.

Hasta la fecha, 82 instituciones de salud en la Isla han implementado la aplicación del Sistema de Gestión Hospitalaria Galen Clínicas, proyecto que abarca la informatización total en estos centros de los registros médicos y estadísticas.

Este empeño permite el intercambio entre instituciones nacionales, y ha obtenido satisfactorios resultados durante el año recién concluido, situándose en la avanzada el hospital Hermanos Ameijeiras.

De igual forma se está trabajando en la integración en el sistema con el producto Farmacia, desarrollado por la empresa Xetid, para facilitar el mecanismo de entrega del medicamento dentro del hospital.

