Trasplante renal en Cuba: dar vida y luz

La Habana, Cuba. – Hoy, 24 de febrero, se celebra el aniversario 50 del primer trasplante renal exitoso en nuestro país, que fue realizado en igual fecha pero de 1970, en el capitalino Instituto de Nefrología.

El doctor en ciencias, Pablo Alfonso Guerra, iniciador de los trasplantes renales en la Isla, cuenta que la recuperación de la función renal le permitió al paciente de 23 años rematricular en la Universidad y graduarse de Licenciado en Historia.

Los buenos resultados alcanzados en esos primeros años lograron poner a nuestro país en una posición destacada entre las naciones de la región, dijo el profesor, quien enfatiza que el trasplante renal fue, es y será un trabajo de grupo.

En Cuba, se ha logrado en los últimos 5 años más de 700 donaciones de órganos, lo cual ha permitido que más de 900 pacientes se beneficien con un trasplante renal.

El éxito de Cuba en el programa de trasplantes es posible por la solidaridad del pueblo que ante el fallecimiento de un ser querido muestra disposición de donar órganos para salvar otras vidas, reconoció el jefe de la Oficina Nacional de Trasplantes, Mario Antonio Enamorado.

Dijo que en varias naciones un trasplante renal puede costar 80 mil dólares y en nuestro bloqueado país es gratuito.

El Jefe del Grupo Nacional de Nefrología, Raúl Herrera destacó que en la Isla el trasplante renal ocupa el vértice de la pirámide de un programa integral de promoción de salud, prevención, pesquisa, atención médica y rehabilitación del paciente con enfermedad renal crónica, que abarca desde el consultorio hasta las instituciones dotadas de tecnología y especialistas.

Esa enfermedad es una epidemia mundial potencializada por la diabetes y la hipertensión, asociadas a la obesidad y otros factores.

