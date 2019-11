Se reúne presidenta de la FELANPE con Sociedad Cubana de Nutrición

Camagüey, Cuba. – Un encuentro de alto nivel sostuvieron en Camagüey representantes de la Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional, Nutrición Clínica y Metabolismo, FELANPE, con miembros de la Sociedad homóloga que agrupa en Cuba a especialistas en esas disciplinas.

La presidenta de la FELANPE, doctora Dolores Rodríguez Veintimilla, expuso en ese marco la Declaración de Cartagena, firmada el pasado mes de mayo, y en la se reconoce el cuidado nutricional como un Derecho Humano independiente y como una acción contra las diversas clases de malnutrición.

Por su parte el doctor Lázaro Alfonso Novo, presidente Sociedad Cubana de Nutrición Clínica y Metabolismo destacó que en la isla el principal objetivo es alcanzar con la mayor calidad posible el aseguramiento de tal derecho mediante acciones como la creación de capítulos de esa organización en todas las provincias.

En la reunión de alto nivel de la Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional, Nutrición Clínica y Metabolismo realizada en Camagüey con especialistas nacionales, se confirió al doctor cubano Sergio Santana Póver la condición de miembro de honor de la Asociación Ecuatoriana de Nutrición Parenteral y Enteral por sus constantes vínculos y aportes.

