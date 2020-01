Renovado compromiso de mujeres y hombres de ciencia y conciencia

La Habana, Cuba.- Por sus excelentes resultados, el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, en La Habana, fue sede del acto del Ministerio de Salud Pública, (MINSAP), por el Día de la Ciencia Cubana, que constituyó el cierre de la Jornada para homenajear a los trabajadores del sector.

A esa institución, por ser la más destacada en el trabajo científico durante 2019, el titular del MINSAP, José Angel Portal Miranda, le entregó un reconocimiento.

Los doctores Alfredo Abreu Daniel, Héctor Manuel Rodríguez y Nibaldo Basilio Hernández, paradigmas del sistema nacional de salud pública, recibieron el Premio al Mérito Científico por la Obra de la Vida.

Por sus méritos y valiosos aportes, María Elena Díaz, Santa Magaly Jiménez, Enrique Rogelio Arús, Calixto Machado Curbelo, Juan de Jesús Llibre, y Enrique Galván fueron condecorados con la Orden Carlos Juan Finlay.

Ciencia para la salud

En el acto del MINSAP por el Día de la Ciencia Cubana, celebrado en el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, se entregó el Sello 35 Aniversario del Consejo Nacional de Sociedades Científicas de la Salud a un grupo de instituciones y profesionales destacados, y el certificado de Investigadores Auxiliares y Titulares.

También fueron reconocidas las tres revistas de mayor impacto en el sector: la Revista Cubana de Educación Médica Superior, la de Salud Pública y la de Información en Ciencias de la Salud.

La Junta Nacional de Acreditación en Salud distinguió al Cardiocentro Pediátrico William Soler, el Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso y la Clínica Internacional Camilo Cienfuegos.

El Ministro del sector, José Ángel Portal ratificó el compromiso de los trabajadores con el desarrollo del país y del ramo, priorizando la actividad científica.

