Refuerzan en Cuba vigilancia epidemiológica ante Covid-19

Cuba. – En el territorio de Santiago de Cuba se refuerzan las condiciones para enfrentar los riesgos de entrada del nuevo coronavirus Covid-19, cumplimentado las indicaciones de preservar la salud del pueblo, a pesar del recrudecimiento del bloqueo yanqui contra la Isla.

Por la seguridad y respuesta adecuada de los factores, en la provincia se adoptan medidas de control y prevención ante el nuevo Coronavirus y su propagación por viajeros con síntomas en el aeropuerto internacional Antonio Maceo y en la terminal portuaria santiaguera.

También se resguardan los recursos necesarios, se capacita al personal de la Salud sobre los pormenores de la enfermedad, peligros y tratamiento.

Declarado epidémico por la Organización Mundial de la Salud y presente en muchos países, la lucha contra el Covid-19, requiere de la acción conjunta con la población.

La provincia de Guantánamo está preparada para enfrentar y prevenir el nuevo Coronavirus que ya azota a 111 naciones, afirmó el Primer Secretario del Partido en ese territorio, Rafael Pérez Fernández.

Durante una reunión con los directivos de los organismos, el máximo dirigente partidista en esa provincia, dijo que era una prioridad evaluar constantemente el plan de medidas, que tiene como principal objetivo contener al mínimo el riesgo de introducción y diseminación del Coronavirus.

Mientras, el Director Provincial de Salud en Guantánamo, Roilder Romero, expresó que a pesar de que el país adopta todas las medidas, cada persona debe extremar la higiene.

El titular de Salud provincial señaló que mantienen un constante intercambio con familiares de colaboradores, extreman las medidas en centros laborales y destinaron 8 ambulancias para emplearlas si resultara necesario.

Una vigilancia activa para detectar personas con síndromes respiratorios, desarrolla el sistema de salud de la provincia de Sancti Spíritus, como parte de la prevención ante el peligro potencial que representa el Covid-19.

Yulien Negrín Calvo, subdirectora del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología, explicó que en el territorio no se detectan hasta el momento casos de la enfermedad.

La especialista, señaló que las instituciones asistenciales, en especial los hospitales provinciales adoptan las medidas para cumplir las indicaciones establecidas, en aras de preservar la salud de las personas.

Es esencial,-destacó la funcionaria de salud- la participación del pueblo cumpliendo las orientaciones médicas, la vigilancia ante posibles síntomas y elevar las acciones de higiene, tanto personal, como en hogares, centros laborales y estudiantiles.



La dirección Provincial de Educación de Mayabeque, propicia espacios de preparación a las familias durante el presente mes, para hacer énfasis en las medidas preventivas contra el coronavirus.

Les hemos explicado a los padres para que conozcan algunas pautas de protección, como lavarse las manos a fondo y con frecuencia, usando desinfectante, alcohol o agua con hipoclorito o jabón, expresó Hilda Orquídea López, Jefa de la Enseñanza Primaria en el municipio de Batabanó.

Entre las principales indicaciones ofrecidas a estudiantes y familiares están, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, cubrirse esas partes del cuerpo en caso de estornudos o cuando exista síntoma gripal.

Todas las instituciones educacionales de Mayabeque, aportan al conocimiento de los síntomas, vías de transmisión y las acciones para prevenir el coronavirus.

